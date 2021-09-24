Игрок сборной Украины: "Предлагали получить российское гражданство в 14 лет"

Дмитрий Иванисеня / Фото: ФК Крылья Советов

Украинский полузащитник ФК Крылья Советов Дмитрий Иванисеня в интервью Metaratings рассказал, как ему предлагали сменить украинское гражданство на российское.

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"В 2010 году мы играли в Нижнем Новгороде, которым руководил бывший судья Игорь Егоров – нас шесть или восемь человек взяли из Запорожья. Мы тренировались со второй командой, но играли на область, поскольку не имели гражданства.

Нас хотели натурализовать, но там были очень тяжелые условия в плане жилья, питания, школы, в 14 лет я попал в другую страну. Я пожил там полгода и понял, что очень тяжело, хотел вернуться в Украину. И, пока я был в России, селекционер Шахтера постоянно звонил моему папе и просил приехать на просмотр. После турнира в Дагомысе так и получилось – я потренировался два дня, после чего они сказали, что хотят, чтобы я остался.

На тот момент все хоть и знали, что Краснодар – хорошая команда, но она только строилась, а Шахтер был топ-командой. Наверное, все дети в Украине хотят попасть либо в Динамо, либо в Шахтер" – поведал журналистам Дмитрий Иванисеня.

Напомним, что в летнее трансферное окно Дмитрий Иванисеня перешел на правах свободного агента в самарский клуб Крылья Советов, после завершения срока контракта с Зарей.

Дмитрий Иванисеня (справа) и спортивный директор клуба Сергей Корниленко / Фото: ФК Крылья Советов

В текущем сезоне украинский футболист отыграл за российский клуб 8 матчей, но результативными действиями не отмечался.

Дмитрий Иванисеня вызывался в сборную Украины / Фото: ФФУ

Опорный полузащитник получал вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины и уже имеет в своем активе один матч за главную команду страны. Став игроком российского клуба, Иванисеня, закрыл себе дорогу в сборную Украины. По крайней мере на время выступлений в российской Премьер-лиге.