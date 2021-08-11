Гравець збірної України виступатиме за віце-чемпіона Угорщини

Євген Макаренко став гравцем Фехервару. Фото: molfehervarfc.hu

Минулий сезон Макаренко провів в Кортрейку, а його контракт належав Андерлехту. Але закріпитися в самому титулованому клубі Бельгії українцеві не вдалося.

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"Я добре обізнаний про чемпіонат Угорщини завдяки тутешнім українським футболістами – Івану Петряку, Ігорю Харатіну і Олександру Зубкову. Цікавий, але непростий турнір", – прокоментував свій перехід Макаренко офіційному сайту клубу.

Відзначимо, що саме в Фехерварі виступає Петряк, а Харатін і Зубков виступають в Ференцвароші.

Минулий сезон чемпіонату Угорщини Фехервар завершив на другому місці після Ференцвароша Сергія Реброва, а новий сезон почав з однієї нічиєї в двох матчах.

Євген Макаренко і його дружина Тетяна / Фото: Instagram

До речі, раніше були озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020 – Олімпійцям і не снилося! За потрапляння в чвертьфінал Євро футбольна збірна України отримала більше, ніж дадуть усім медалістам нашої країни на Олімпіаді в Токіо разом узятим.