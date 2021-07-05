Український футболіст подарував синові мотоцикл після повернення з Євро-2020

Півзахисник бельгійського Кортрейка Євген Макаренко привітав Сашу з чотириріччям незвичайним подарунком, на якому сам проїхався по квартирі

Євген Макаренко і його дружина Тетяна / Фото: Instagram

У суботу ввечері збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи. У неділю футболісти змогли повернутися на батьківщину і возз'єднатися з сім'ями. Ми вже писали сьогодні, як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти: в сім'ї повернулися Сергій Сидорчук та Роман Яремчук.

Також про прибуття чоловіка розповіла і Тетяна Макаренко. Дружина колишнього динамівця на своїй сторінці в Instagram поділилася свіжими кадрами.

Спочатку вона показала зворушливе відео, як син зустрів Євгена після тривалої відсутності.

Так співпало, що в Олександра – день народження. Природно, що футболіст прийшов до сина не з порожніми руками. Подарунок, який півзахисник збірної підготував спадкоємцю, вражає. Женя сам осідлав невеликий квадроцикл, на якому можна проїхатися по квартирі.

А потім вже сам іменинник постав на новому засобі пересування під захопленими поглядами сестрички.

Нагадаємо, киянин раніше, крім Динамо, виступав за Говерлу, а з 2017 року грає в Бельгії.

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