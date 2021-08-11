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Игрок сборной Украины будет выступать за вице-чемпиона Венгрии

Александр Трикиша
11 августа, 14:26
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко окончательно покинул Бельгию и перебрался в чемпионат Венгрии, где будет защищать цвета Фехервара. Контракт рассчитан на два года

Евгений Макаренко стал игроком Фехервара. Фото: molfehervarfc.hu

Прошлый сезон Макаренко провел в Кортрейке, а его контракт принадлежал Андерлехту. Но закрепиться в самом титулованном клубе Бельгии украинцу не удалось.

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"Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир", – прокомментировал свой переход Макаренко официальному сайту клуба.

Отметим, что именно в Фехерваре выступает Петряк, а Харатин и Зубков выступают в Ференцвароше.

Прошлый сезон чемпионата Венгрии Фехервар завершил на втором месте после Ференцвароша Сергея Реброва, а новый сезон начал с одной ничьей в двух матчах.

Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

Кстати, ранее были озвучены премии футболистов сборной Украины за Евро-2020 – Олимпийцам и не снилось! За попадание в четвертьфинал Евро футбольная сборная Украины получила больше, чем дадут всем медалистам нашей страны на Олимпиаде в Токио вместе взятым.

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