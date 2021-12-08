Гравець Аякса перебив Динамо та Шахтар утричі та повторив рекорд Роналду

Себастьєн Алле / Фото: Getty Images

Вразивши напередодні ворота Спортінга (4:2), форвард Аякса Себастьєн Алле повторив досягнення Кріштіану Роналду.

Португалець забив у всіх шести матчах групового раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18, виступаючи за Реал.

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Алле ж зробив це нинішнього, дебютного для себе, розіграшу ЛЧ – у футболці Аякса.

Загалом на рахунку 27-річного уродженця Франції, який виступає за збірну Кот-д'Івуар, 10 голів у 6 поєдинках – він найкращий бомбардир поточної Ліги чемпіонів.

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Не дивно, що з таким забивачем у складі Аякс вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ з першого місця у групі, вигравши усі шість поєдинків.

При цьому Алле (10 голів) самотужки забив більш ніж утричі більше, ніж українські Шахтар та Динамо (три м'ячі на двох) разом узяті.

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Додамо, що свого часу Алле був одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Гемі, звідки перебрався до Аякса в січні 2021 року за 22,5 млн євро.