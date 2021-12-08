Игрок Аякса перебил Динамо и Шахтер в три раза и повторил рекорд Роналду

Себастьен Алле / Фото: Getty Images

Поразив накануне ворота Спортинга (4:2), форвард Аякса Себастьен Алле повторил достижение Криштиану Роналду.

Португалец забил во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, выступая за Реал.

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Алле же сделал это в нынешнем, дебютном для себя, розыгрыше ЛЧ – в футболке Аякса.

Всего на счету 27-летнего уроженца Франции, выступающего за сборную Кот-д'Ивуар, 10 голов в 6 поединках – он лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов.

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Не удивительно, что с таким забивалой в составе Аякс вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе, выиграв все шесть поединков.

При этом Алле (10 голов) в одиночку забил более чем в три раза больше, чем украинские Шахтер и Динамо (три мяча на двоих) вместе взятые.

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Добавим, что в свое время Алле был одноклубником Андрея Ярмоленко по Вест Хэму, откуда перешел в Аякс в январе 2021 года за 22,5 млн евро.