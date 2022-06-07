8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Грайте з білорусами, фашисти! Азіатська збірна відмовилася проводити матч з Росією

Анатолій Дерека
7 червня, 15:31
Збірна Ірану не захотіла зв'язуватися з країною, яку ігнорує весь цивілізований світ

Збірна Ірану не хоче грати з росіянами

Російський футбол поступово ізолюється від цивілізованого світу та забуває про міжнародні матчі. УЄФА не допускає клуби з РФ до єврокубків.

Також без матчів залишається і місцева збірна. У березні її усунули від участі у відборі на ЧС-2022, а нещодавно позбавили права грати у Лізі націй. Під питанням і відбір на Євро-2024, який стартує наступної весни.

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Тим часом місцеві футбольні голови намагаються вигадати хоч якусь "перемогу" для своєї команди. У березні збірна Росії провела спаринг зі своєю другою збірною.

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А на вересень РФС планувала організувати товариський матч зі збірною Ірану. Втім, навіть ця ісламська республіка послала фашистів на три літери.

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"Проведення товариської гри в нашій країні проти Росії не стоїть у планах федерації. Ця інформація не відповідає дійсності", – заявив пресаташе Федерації футболу ІР Іран Мохамад Джаамад.

Нагадаємо, що Іран вийшов на ЧС-2022, де міг би стати суперником України. Щоправда, наша команда поступилася у фіналі плей-оф відбору Уельсу. Тепер з іранцями у групі зіграють валлійці, а також команди Англії та США,