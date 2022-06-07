7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Играйте с белорусами, фашисты! Азиатская сборная отказалась проводить матч с Россией

Анатолий Дерека
7 июня, 15:31
Сборная Ирана не захотела связываться со страной, которую игнорирует весь цивилизованный мир

Сборная Ирана не хочет играть с россиянами

Российский футбол постепенно изолируется от цивилизованного мира и забывает о международных матчах. УЕФА не допускает клубы из РФ к еврокубкам.

Также без матчей остается и местная сборная. В марте ее отстранили от участия в отборе на ЧМ-2022, а недавно лишили права играть в Лиге наций. Под вопросом и отбор на Евро-2024, который стартует следующей весной.

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Тем временем местные футбольные головы пытаются придумать хоть какую-то "победу" для своей команды. В марте сборная России провела спарринг со своей второй сборной.

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А на сентябрь РФС планировала организовать товарищеский матч со сборной Ирана. Впрочем, даже эта исламская республика послала фашистов на три буквы.

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"Проведение товарищеской игры в нашей стране против России не стоит в планах федерации. Эта информация не соответствует действительности", – заявил пресс-аташе Федерации футболу ИР Иран Мохамад Джаамад.

Напомним, что Иран вышел на ЧМ-2022, где мог бы стать соперником Украины. Правда, наша команда уступила в финале плей-офф отбора Уэльсу. Теперь с иранцами в группе сыграют валлийцы, а также команды Англии и США,