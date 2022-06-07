Играйте с белорусами, фашисты! Азиатская сборная отказалась проводить матч с Россией

Сборная Ирана не хочет играть с россиянами

Российский футбол постепенно изолируется от цивилизованного мира и забывает о международных матчах. УЕФА не допускает клубы из РФ к еврокубкам.

Также без матчей остается и местная сборная. В марте ее отстранили от участия в отборе на ЧМ-2022, а недавно лишили права играть в Лиге наций. Под вопросом и отбор на Евро-2024, который стартует следующей весной.

Реклама

Тем временем местные футбольные головы пытаются придумать хоть какую-то "победу" для своей команды. В марте сборная России провела спарринг со своей второй сборной.

Читайте также: Ватный агент предложил провести матч между Украиной и Россией

А на сентябрь РФС планировала организовать товарищеский матч со сборной Ирана. Впрочем, даже эта исламская республика послала фашистов на три буквы.

Реклама

"Проведение товарищеской игры в нашей стране против России не стоит в планах федерации. Эта информация не соответствует действительности", – заявил пресс-аташе Федерации футболу ИР Иран Мохамад Джаамад.

Напомним, что Иран вышел на ЧМ-2022, где мог бы стать соперником Украины. Правда, наша команда уступила в финале плей-офф отбора Уэльсу. Теперь с иранцами в группе сыграют валлийцы, а также команды Англии и США,