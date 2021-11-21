21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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І тут кумівство: Шеву в італійський клуб пропхнув впливовий політик

Андрій Трофімов
21 листопада, 15:20
Футбольний менеджер Алекс Великих заявив, що Андрія Шевченка пропхали в Дженоа завдяки зв'язкам відомого бізнесмена та політика Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко / Фото: REUTERS

Напередодні дебютного матчу Андрія Шевченка на чолі Дженоа з'явилися різні чутки про причини призначення українця. Дженоа – Рома трансляція онлайн є на нашому сайті.

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"Я припускав, що Шевченко працюватиме в Монці, де генеральним директором є Адріано Галліані, а власником – Сільвіо Берлусконі. Якби Монца вийшла до Серії А, то й для самого Шевченка це міг би бути цікавим проєкт.

Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Дженоа ж – поєднання факторів. І тут також є близькість сім'ї Берлусконі від імені Альберто Дзангрілло. Новий президент генуезців є особистим лікарем екскерівника Мілана. Сюди ж можна зарахувати зв'язок міської влади з партією Берлусконі", – сказав менеджер в інтерв'ю Матч ТБ.

Великих зробив висновок, що Шевченко потрапив до Дженоа за протекцією Берлусконі та його людей.

Раніше ми писали, що Берлусконі намагався перехопити Шеву та пропонував роботу в італійському підвалі . Тоді Шевченко не захотів працювати у Монці.

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Зазначимо, що Берлусконі перебуває у близьких стосунках із Шевченком з часів його виступу за Мілан, яким раніше володів італійський політик. Більш того, Берлусконі є хрещеним батьком Джордана – старшого сина Шеви.