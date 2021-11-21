21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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И здесь кумовство: Шеву в итальянский клуб пропихнул влиятельный политик

Андрей Трофимов
21 ноября, 15:20
Футбольный менеджер Алекс Великих заявил, что Андрея Шевченко пропихнули в Дженоа благодаря связям известного бизнесмена и политика Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко / Фото: REUTERS

Накануне дебютного матча Андрея Шевченко во главе Дженоа появились различные слухи о причинах назначения украинца. Дженоа – Рома трансляция онлайн есть на нашем сайте.

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"Я предполагал, что Шевченко будет работать в Монце, где генеральным директором является Адриано Галлиани, а владельцем – Сильвио Берлускони. Если бы Монца вышла в Серию А, то и для самого Шевченко это мог бы быть интересный проект.

Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Дженоа же – сочетание факторов. И тут также имеется близость семьи Берлускони в лице Альберто Дзангрилло. Новый президент генуэзцев является личным врачом экс-руководителя Милана. Сюда же можно отнести связь городских властей с партией Берлускони", – сказал менеджер в интервью Матч ТВ.

Великих сделал вывод, что Шевченко попал в Дженоа по протекции Берлускони и его людей.

Ранее мы писали, что Берлускони пытался перехватить Шеву и предлагал работу в итальянском подвале. Тогда Шевченко не захотел работать в Монце.

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Отметим, что Берлускони находится в близких отношениях с Шевченко со времен его выступления за Милан, которым ранее владел итальянский политик. Более того, Берлускони является крестным отцом Джордана – старшего сына Шевы.