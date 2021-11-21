И здесь кумовство: Шеву в итальянский клуб пропихнул влиятельный политик

Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко / Фото: REUTERS

Накануне дебютного матча Андрея Шевченко во главе Дженоа появились различные слухи о причинах назначения украинца. Дженоа – Рома трансляция онлайн есть на нашем сайте.

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"Я предполагал, что Шевченко будет работать в Монце, где генеральным директором является Адриано Галлиани, а владельцем – Сильвио Берлускони. Если бы Монца вышла в Серию А, то и для самого Шевченко это мог бы быть интересный проект.

Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Дженоа же – сочетание факторов. И тут также имеется близость семьи Берлускони в лице Альберто Дзангрилло. Новый президент генуэзцев является личным врачом экс-руководителя Милана. Сюда же можно отнести связь городских властей с партией Берлускони", – сказал менеджер в интервью Матч ТВ.

Великих сделал вывод, что Шевченко попал в Дженоа по протекции Берлускони и его людей.

Ранее мы писали, что Берлускони пытался перехватить Шеву и предлагал работу в итальянском подвале. Тогда Шевченко не захотел работать в Монце.

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Отметим, что Берлускони находится в близких отношениях с Шевченко со времен его выступления за Милан, которым ранее владел итальянский политик. Более того, Берлускони является крестным отцом Джордана – старшего сына Шевы.