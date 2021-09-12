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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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І варто було їхати в Італію? Українець – найгірший гравець команди

Андрій Трофімов
12 вересня, 20:10
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко отримав найнижчу оцінку в своїй команді за матч проти Удінезе в чемпіонаті Італії

Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

У неділю, 12 вересня, в чемпіонаті Італії проходять матчі третього туру. Спеція на своєму полі поступилася Удінезе – 0:1.

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У складі господарів поля з перших хвилин вийшов український півзахисник Віктор Коваленко. Він провів на полі 62 хвилини і був замінений.

За цей час Коваленко жодного разу не пробив по воротах, 28 раз торкнувся м'яча, віддав 16 точних передач, зробив 1 невдале обведення, виграв 1 верхову дуель, двічі відібрав м'яч і заблокував 1 удар.

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Сайт SofaScore, який спеціалізується на статистиці, виставив українцеві найнижчу оцінку в складі Спеції.

Після трьох матчів у Спеції всього одне очко – і 18-е місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Коваленко є вихованцем донецького Шахтаря, а за основну команду "гірників" півзахисник виступав з 2013 року. У лютому 2021 року український гравець перейшов в Аталанту і уклав контракт до літа 2025 року. Але перед цим сезоном був відданий в оренду.

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