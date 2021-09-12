И стоило ехать в Италию? Украинец – худший игрок команды

Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

В воскресенье, 12 сентября, в чемпионате Италии проходят матчи третьего тура. Специя на своем поле уступила Удинезе – 0:1.

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В составе хозяев поля с первых минут вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Он провел на поле 62 минуты и был заменен.

За это время Коваленко ни разу не пробил по воротам, 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 21, совершил 1 неудачную обводку, выиграл 1 верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал 1 удар.

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Сайт SofaScore, который специализируется на статистике, выставил украинцу самую низкую оценку в составе Специи.

После трех матчей у Специи всего одно очко – и 18-е место в турнирной таблице.

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, а за основную команду "горняков" полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешел в Аталанту и заключил контракт до лета 2025 года. Но перед этим сезоном был отдан в аренду.