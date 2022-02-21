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Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Гірше тільки Росія: скільки медалей втратила Україна через допінг

Олександр Трикіша
21 лютого, 12:54
Олімпіада-20202, окрім спортивних результатів, запам'яталася ще й грандіозним допінговим скандалом із росіянкою Камілою Валієвою. Але разом із цим відзначилася і Україна

Україна втратила через допінг 11 медалей / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія заради олімпійських медалей напхала допінгом 15-річну фігуристку, а в Україні позитивні тести отримали Лідія Гунько та Валентина Камінська.

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Лідія Гунько / Фото: НОК України

Камінська завершує кар'єру в 34 роки / Фото: Getty Images

Проте ситуація ще гірша, якщо подивитися, скільки медалей наша країна втратила через допінг.

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Як пише xsport.ua з посиланням на statista.com, за часи незалежності Україна втратила 11 медалей Олімпійських ігор через допінг.

Допінг-грішники з видів спорту:

  • Легка атлетика: Юрій Білоног, Людмила Блонська, Денис Юрченко, Олександр П'ятниця
  • Важка атлетика: Ольга Коробка, Наталія Давидова, Юлія Каліна, Олексій Торохтій
  • Академічне веслування: Олена Олефіренко
  • Вільна боротьба: Василь Федоришин
  • Сучасне п'ятиборство: Вікторія Терещук

Але "геройства" українців виглядають квіточками на тлі Росії – ті примудрилися втратити цілих 49 медалей! І в перспективі ще маячить золото Олімпіади-2022 через Камілу Валієву.

Каміла Валієва стала головною антигероїнею Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

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ТОП-5 країн із втрат медалей Олімпійських ігор через допінг:

  • 1. Росія – 46
  • 2. Україна – 11
  • 3. Білорусь – 11
  • 4. Казахстан – 9
  • 5. США – 8

До речі, щодо допінгу Гунько з'явилася інформація, що заборонений препарат в організм міг потрапити з китайського м'яса.