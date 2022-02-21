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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
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Хуже только Россия: сколько медалей потеряла Украина из-за допинга

Александр Трикиша
21 февраля, 12:54
Олимпиада-20202, помимо спортивных результатов, запомнилась еще и грандиозным допинговым скандалом с россиянкой Камилой Валиевой. Но вместе с этим отличилась и Украина

Украина потеряла из-за допинга 11 медалей / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия ради олимпийских медалей напичкала допингом 15-летнюю фигуристку, а в Украине положительные тесты получили Лидия Гунько и Валентина Каминская.

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Лидия Гунько / Фото: НОК Украины

Каминская завершает карьеру в 34 года / Фото: Getty Images

Однако ситуация еще более плачевная, если посмотреть, сколько медалей наша страна потеряла из-за допинга.

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Как пишет xsport.ua со ссылкой на statista.com, за время независимости Украина потеряла 11 медалей Олимпийских игр из-за допинга.

Допинг-грешники по видам спорта:

  • Легкая атлетика: Юрий Белоног, Людмила Блонская, Денис Юрченко, Александр Пятница
  • Тяжелая атлетика: Ольга Коробка, Наталья Давыдова, Юлия Калина, Алексей Торохтий
  • Академическая гребля: Елена Олефиренко
  • Вольная борьба: Василий Федоришин
  • Современное пятиборье: Виктория Терещук

Но "геройства" украинцев выглядят цветочками на фоне России – те умудрились потерять целых 49 медалей! И в перспективе еще маячит золото Олимпиады-2022 из-за Камилы Валиевой.

Камила Валиева стала главным антигероем Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

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ТОП-5 стран по потерям медалей Олимпийских игр из-за допинга:

  • 1. Россия – 46
  • 2. Украина – 11
  • 3. Беларусь – 11
  • 4. Казахстан – 9
  • 5. США – 8

Кстати, что касается допинга Гунько, появилась информация, что запрещенный препарат в организм мог попасть из китайского мяса.