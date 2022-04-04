Гірше за маніяків! Друг Усика з "Миротворця" в шоці від звірств російської армії у Бучі

Лапін та Усик - обидва з Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Даніель Лапін шокований фейковою пропагандою російської влади. Вони заявили, що геноцид у Бучі влаштували українські націоналісти.

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"Клоуни, як ви за#бали вже. Скільки можна пи#діти? Весь світ вже сьогодні дізнався, хто ви, подонки #бані. Найвідмороженіші маніяки та педофіли і поруч не стоять з армією РФ", – написав Лапін у соцмережах.

Даніелю Лапіну 24 роки. Він брат директора команди Олександра Усика Сергія Лапіна та син колишнього тренера Усика – Сергія Лапіна-старшого. Виступає за промоутерську компанію Usyk 17 Promotions.

На профі-рингу у Лапіна – п'ять перемог у п'яти боях, останню здобув над поляком Мартинюком у Лондоні на вечорі боксу, головною подією якого став виграш Усика у Джошуа.

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Проти поляка Мартинюка Лапін бився під українським прапором – із синьо-жовтими кісками.

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Хоча ще у листопаді 2019 року Даніель Лапін виступав... на чемпіонаті Росії у Самарі, представляючи там анексований Крим.

При цьому, згодом перебравшись до Києва під крило Олександра Усика, Даніель Лапін значиться в базі сайту "Миротворець".