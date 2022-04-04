Хуже маньяков! Друг Усика из "Миротворца" в шоке от зверств российской армии в Буче

Лапин и Усик - оба из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Даниэль Лапин шокирован фейковой пропагандой российских властей. Они заявили, что геноцид в Буче устроили украинские националисты.

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"Клоуны, как вы за#бали уже. Сколько можно пи#деть? Весь мир уже сегодня узнал, кто вы, подонки #баные. Самые отмороженные маньяки и педофилы и рядом не стоят с армией РФ", – написал Лапин в соцсетях.

Даниэлю Лапину 24 года. Он брат директора команды Александра Усика Сергея Лапина и сын бывшего тренера Усика – Сергея Лапина-старшего. Выступает за промоутерскую компанию Usyk 17 Promotions.

На профи-ринге у Лапина – пять побед в пяти боях, последнюю добыл над поляком Мартынюком в Лондоне на вечере бокса, главным событием которого стал выигрыш Усика у Джошуа.

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Против поляка Мартынюка Лапин дрался под украинским флагом – с сине-желтыми косичками.

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Хотя еще в ноябре 2019 года Даниэль Лапин выступал... на чемпионате России в Самаре, представляя там аннексированный Крым.

При этом, перебравшись впоследствии в Киев под крыло Александра Усика, Даниэль Лапин числится в базе сайта "Миротворец".