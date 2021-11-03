Найгірший костюм на Гелловін: фанат перетворив синів на Конора Макгрегора

Образ Макгрегора вибрали як костюм на Гелловін / Фото: REUTERS

Уболівальник змішаних єдиноборств похвалився оригінальним образом своїх дітей на Гелловін.

Хлопчики вбрались у зелені шорти, як і Конор, а також отримали руду бороду та татуювання на грудях. Все як у кумира їхнього батька.

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Відео з дітьми фанат опублікував у коментарі під одним із постів Макгрегора у Twitter. Ірландцю такий образ сподобався.

До речі, напередодні Макгрегор анонсував найбільший камбек в історії спорту. Ірландський боєць провів перше повноцінне тренування після травми, отриманої у бою з Дастіном Пор'є.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що Конор Макгрегор отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув американський боєць.

А нещодавно ми повідомляли про скандал у який потрапив ірландець. Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а потім закотив вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.