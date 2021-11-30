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Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Добре відзначив: Мессі отруївся після вручення "Золотого м'яча"

Олександр Трикіша
30 листопада, 17:30
Зірка Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі пропустив вівторкове тренування команди через проблеми зі здоров'ям. Цікаво, що напередодні аргентинець став володарем "Золотого м'яча"

Ліонель Мессі підхопив гастроентерит / Фото: REUTERS

Мессі вручили вже сьомий "Золотий м'яч" у його кар'єрі. А наступного дня футболіст не з'явився тренування своєї команди.

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Як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, Мессі не брав участь сьогодні у тренуванні через симптоми гастроентериту. Також з цієї причини пропустив заняття інший аргентинець Леандро Паредес.

Ліонель Мессі з нагородою. Фото: Reuters

Гастроентерит – захворювання шлунково-кишкового тракту, яке виражається запальними процесами в кишечнику та шлунку. Захворювання можна підхопити через неякісну чи погано приготовлену їжу, брудні руки чи бактерії, пише Wikipedia.

Раніше ми опублікували реакцію дружини Роберта Левандовського на його поразку у голосуванні за "Золотий м'яч". Багато хто вважав, що саме поляк має здобути нагороду.