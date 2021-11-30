Хорошо отметил: Месси отравился после вручения "Золотого мяча"

Лионель Месси подхватил гастроэнтерит / Фото: REUTERS
Месси вручили уже седьмой "Золотой мяч" в его карьере. А на следующий день футболист не явился а тренировку своей команды.
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Как сообщает официальный сайт ПСЖ, Месси не участвовал сегодня в тренировке из-за симптомов гастроэнтерита. Также по этой причине пропустил занятие другой аргентинец Леандро Паредес.
Гастроэнтерит - заболевание желудочно-кишечного тракта, которое выражается воспалительными процессами в кишечнике и желудке. Заболевание можно подхватить через некачественную или плохо приготовленную пищу, грязные руки или бактерии, пишет Wikipedia.
Ранее мы опубликовали реакцию жены Роберта Левандовского на его поражение в голосовании за "Золотой мяч". Многие считали, что именно поляк должен получить награду.