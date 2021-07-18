Гамільтон мало не вбив Ферстаппена: брудна аварія в Формулі-1 (відео)

Уже на першому колі Гран-прі Великої Британії Льюїс Гамільтон на Мерседесі підчепив болід Макса Ферстаппена, відправивши пілота Ред Булл в стіну – як це було

Зіткнення Гамільтона і Ферстаппена / Фото: Instagram

Оце так аварія в Формулі-1! На першому ж колі Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса вивів з ладу лідера нинішнього сезону Макса Ферстаппена з команди Ред Булл.

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Макс в боротьбі з Льюїсом входив у поворот зовнішнім радіусом, і в цей момент Мерседес підчепив болід Ред Булл, відправивши того в стіну.

Ферстаппен насилу покинув болід, він був змушений зійти з дистанції. "Макс шокований. Його відвезли в медичний центр траси "Сільверстоун", де зараз він проходить повне медичне обстеження", – заявили в Ред Булл.

Гонку зупинили через червоні прапори, на Льюїса Гамільтона наклали 10-секундний штраф, після чого гонку відновили. І виграв її Гамільтон.

Тим часом керівник Ред Булл Крістіан Горнер вже проїхався по Гамільтону, заявивши: "Це було абсолютно всупереч звичайному порядку речей – пхати колесо всередину повороту. Кожен, хто проїжджав цей поворот, знає, що ти не засовуєш колесо всередину "Копса". Льюїс відправив його у відбійник. Слава богу, що Макс не травмований. Це був відчайдушний маневр. Ти не засовуєш колесо всередину "Копса" – одного з найшвидших поворотів у світі. Це просто брудний пілотаж".

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Нагадаємо, що за 13 гонок до фінішу Макс Ферстаппен випереджав Льюїса Гамільтона на 33 очки.