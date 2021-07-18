Хэмилтон чуть не убил Ферстаппена: грязная авария в Формуле-1 (видео)

Уже на первом круге Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон на Мерседесе поддел болид Макса Ферстаппена, отправив пилота Ред Булл в стену – как это было

Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена / Фото: Instagram

Вот это авария в Формуле-1! На первом же круге Гран-при Великобритании в Сильверстоуне действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса вывел из строя лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена из команды Ред Булл.

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Макс в борьбе с Льюисом входил в поворот по внешнему радиусу, и в этот момент Мерседес поддел болид Ред Булл, отправив того в стену.

Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции. "Макс шокирован. Его отвезли в медицинский центр трассы "Сильверстоун", где сейчас он проходит полное медицинское обследование", – заявили в Ред Булл.

Гонка была остановлена из-за красных флагов, на Льюиса Хэмилтона наложен 10-секундный штраф, после чего гонку возобновили. И выиграл ее – Хэмилтон.

Тем временем руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер уже проехался по Хэмилтону, заявив: "Это было абсолютно вопреки обычному порядку вещей – совать колесо внутрь поворота. Каждый, кто проезжал этот поворот, знает, что ты не засовываешь колесо внутрь "Копса". Льюис отправил его в отбойник. Слава богу, что Макс не травмирован. Это был отчаянный маневр. Ты не засовываешь колесо внутрь "Копса" – один из быстрейших поворотов в мире. Это просто грязный пилотаж".

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Напомним, что за 13 гонок до финиша Макс Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона на 33 очка.