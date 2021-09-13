Харків побачить ПСЖ і Реал: чумове жеребкування Ліги чемпіонів

Житлобуд-1 дізнався суперників в ЛЧ
Ох і спекотна осінь чекає українських уболівальників. Крім чоловічої Ліги чемпіонів, ми тепер будемо стежити і за жіночою.
Харківський Житлобуд-1 пробився в груповий етап і сьогодні дізнався суперників. Імена – знайомі усім фанатам.
Українська команда в групі В зіграє проти французького Парі Сен-Жермена, іспанського Реала і ісландського Брейдабліка.
Представляємо наших суперників.
ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН
- Як вийшов: чемпіон Франції.
- Минулий сезон: 1/2 фіналу.
- Національні трофеї: 1-разовий чемпіон країни, 2-разовий володар кубка.
- Кращий результат в єврокубку: фіналіст (2014/15, 2016/17).
БРЕЙДАБЛІК
- Як вийшов: чемпіон Ісландії; заг. 7:0 проти Клаксвік, заг. 8:1 проти Гінтра, заг. 4:1 проти Осіека.
- Минулий сезон: не брав участі.
- Національні трофеї: 18-разовий чемпіон країни, 12-разовий володар кубка.
- Кращий результат в єврокубку: 1/4 фіналу.
РЕАЛ
- Як вийшов: 2-е місце в чемпіонаті Іспанії; заг. 2:1 проти Манчестер Сіті.
- Минулий сезон: не брав участі.
- Національні трофеї: немає (кращий результат в чемпіонаті – 2-е місце).
- Кращий результат в єврокубку: дебют.
Повні результати жеребкування
Група A: Челсі, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.
Група B: Парі Сен-Жермен, Брейдаблік, Реал, Житлобуд-1.
Група C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.
Група D: Баварія, Ліон, Хекен, Бенфіка.
Календар групового етапу:
- Тур 1: 5/6 жовтня.
- Тур 2: 13/14 жовтня.
- Тур 3: 9/10 листопада.
- Тур 4: 17/18 листопада.
- Тур 5: 8/9 грудня.
- Тур 6: 15/16 грудня.
Нагадаємо, що в чоловічій Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби на груповому етапі – Динамо і Шахтар.