Харків побачить ПСЖ і Реал: чумове жеребкування Ліги чемпіонів

Житлобуд-1 дізнався суперників в ЛЧ

Ох і спекотна осінь чекає українських уболівальників. Крім чоловічої Ліги чемпіонів, ми тепер будемо стежити і за жіночою.

Харківський Житлобуд-1 пробився в груповий етап і сьогодні дізнався суперників. Імена – знайомі усім фанатам.

Українська команда в групі В зіграє проти французького Парі Сен-Жермена, іспанського Реала і ісландського Брейдабліка.

Представляємо наших суперників.

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

Як вийшов: чемпіон Франції.

чемпіон Франції. Минулий сезон: 1/2 фіналу.

1/2 фіналу. Національні трофеї: 1-разовий чемпіон країни, 2-разовий володар кубка.

1-разовий чемпіон країни, 2-разовий володар кубка. Кращий результат в єврокубку: фіналіст (2014/15, 2016/17).

БРЕЙДАБЛІК

Як вийшов: чемпіон Ісландії; заг. 7:0 проти Клаксвік, заг. 8:1 проти Гінтра, заг. 4:1 проти Осіека.

чемпіон Ісландії; заг. 7:0 проти Клаксвік, заг. 8:1 проти Гінтра, заг. 4:1 проти Осіека. Минулий сезон: не брав участі.

не брав участі. Національні трофеї: 18-разовий чемпіон країни, 12-разовий володар кубка.

18-разовий чемпіон країни, 12-разовий володар кубка. Кращий результат в єврокубку: 1/4 фіналу.

РЕАЛ

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Як вийшов: 2-е місце в чемпіонаті Іспанії; заг. 2:1 проти Манчестер Сіті.

2-е місце в чемпіонаті Іспанії; заг. 2:1 проти Манчестер Сіті. Минулий сезон: не брав участі.

не брав участі. Національні трофеї: немає (кращий результат в чемпіонаті – 2-е місце).

немає (кращий результат в чемпіонаті – 2-е місце). Кращий результат в єврокубку: дебют.

Повні результати жеребкування

Група A: Челсі, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.

Група B: Парі Сен-Жермен, Брейдаблік, Реал, Житлобуд-1.

Група C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.

Група D: Баварія, Ліон, Хекен, Бенфіка.

Календар групового етапу:

Тур 1: 5/6 жовтня.

Тур 2: 13/14 жовтня.

Тур 3: 9/10 листопада.

Тур 4: 17/18 листопада.

Тур 5: 8/9 грудня.

Тур 6: 15/16 грудня.

Нагадаємо, що в чоловічій Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби на груповому етапі – Динамо і Шахтар.