14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Харьков увидит ПСЖ и Реал: чумовая жеребьевка Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
13 сентября, 15:15
Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов, где своих соперников узнал харьковский клуб Жилстрой-1

Жилстрой-1 узнал соперников по ЛЧ

Ох и жаркая осень ждет украинских болельщиков. Помимо мужской Лиги чемпионов, мы теперь будем следить и за женской.

Харьковский Жилстрой-1 пробился в групповой этап и сегодня узнал соперников. Имена – знакомые всем фанатам.

Украинская команда в группе В сыграет против французского Пари Сен-Жермена, испанского Реала и исландского Брейдаблика.

Представляем наших соперников.

ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН

  • Как вышел: чемпион Франции.
  • Прошлый сезон: 1/2 финала.
  • Национальные трофеи: 1-кратный чемпион страны, 2-кратный обладатель кубка.
  • Лучший результат в еврокубке: финалист (2014/15, 2016/17).

БРЕЙДАБЛИК

  • Как вышел: чемпион Исландии; общ. 7:0 против Клаксвика, общ. 8:1 против Гинтры, общ. 4:1 ﻿против Осиека.
  • Прошлый сезон: не участвовал.
  • Национальные трофеи: 18-кратный чемпион страны, 12-кратный обладатель кубка.
  • Лучший результат в еврокубке: 1/4 финала.

РЕАЛ

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  • Как вышел: 2-е место в чемпионате Испании; общ. 2:1 против Манчестер Сити.
  • Прошлый сезон: не участвовал.
  • Национальные трофеи: нет (лучший результат в чемпионате – 2-е место).
  • Лучший результат в еврокубке: дебют.

Полные результаты жеребьевки

Группа A: Челси, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.

Группа B: Пари Сен-Жермен, Брейдаблик, Реал, Жилстрой-1.

Группа C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.

Группа D: Бавария, Лион, Хэкен, Бенфика.

Календарь группового этапа:

  • Тур 1: 5/6 октября.
  • Тур 2: 13/14 октября.
  • Тур 3: 9/10 ноября.
  • Тур 4: 17/18 ноября.
  • Тур 5: 8/9 декабря.
  • Тур 6: 15/16 декабря.

Напомним, что в мужской Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба на групповом этапе – Динамо и Шахтер.

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