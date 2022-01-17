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Хабіб продаватиме конину. Боєць зайнявся фастфудом

Андрій Трофімов
17 січня, 12:56
Боєць змішаних єдиноборств інвестував у ресторан 40 тисяч доларів та планує у майбутньому відкрити точки в ОАЕ та Туреччині

Хабіб зайнявся ресторанним бізнесом / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов запустив перший ресторан швидкого харчування у Москві. У планах ще як мінімум 14 точок у столиці.

Раніше ми повідомляли, що у Хабіба Нурмагомедова виявили ту саму хворобу, від якої помер батько.

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У Нурмагомедова вже є бізнес у сегменті фітнесу та спорту, тепер спортсмен вирішив піти у ресторанний бізнес, повідомляє buybrand.ru.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Ресторан Нурмагомедова називається M-eat by Khabib. У ресторанах подаватимуть м'ясо (курка, конина і яловичина) у булочці з різними добавками.

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Точка відкрилася в діловому центрі "Москва-Сіті". Розмір інвестицій в один заклад приблизно 40 тисяч доларів.

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M-eat by Khabib має намір вийти на міжнародний ринок та відкрити 150 ресторанів у Росії, Казахстані, ОАЕ, Киргизстані, Туреччині та Узбекистані.

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