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Хабиб будет продавать конину. Боец занялся фастфудом

Андрей Трофимов
17 января, 12:56
Боец смешанных единоборств инвестировал в ресторан 40 тысяч долларов и планирует в будущем открыть точки в ОАЭ и Турции

Хабиб занялся ресторанным бизнесом / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустил первый ресторан быстрого питания в Москве. В планах – еще как минимум 14 точек в столице.

Ранее мы сообщали, что у Хабиба Нурмагомедова обнаружили ту же болезнь, от которой умер его отец.

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У Нурмагомедова уже есть бизнес в сегменте фитнеса и спорта, теперь спортсмен решил пойти в ресторанный бизнес, сообщает buybrand.ru.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Ресторан Нурмагомедова называется M-eat by Khabib. В ресторанах будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками.

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Точка открылась в деловом центре "Москва-Сити". Размер инвестиций в одно заведение примерно 40 тысяч долларов.

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M-eat by Khabib намерена выйти на международный рынок и открыть 150 ресторанов в России, Казахстане, ОАЭ, Кыргызстане, Турции и Узбекистане.

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