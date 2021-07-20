Губи робила? Дівчина динамівця різко відповіла на питання про пластику

Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна / Фото: Instagram
Підписниці влаштували справжній "допит" дівчині футболіста Динамо Іллі Забарного Ангеліні, пов'язаний з операціями щодо зміни тіла.
19-річна красуня, яка є падчеркою телеведучого Андрія Джеджули, погодилася відповісти на запитання своїх фоловерів в Instagram – левова частка припала на тему пластики.
ГУБИ РОБИЛА?
"Ні. І вам не раджу. Натуральність цінується значно більше", – заявила кохана 18-річного Іллі Забарного
ЗБІЛЬШЕННЯ ГРУДЕЙ БУЛО?
"Мамопластика? Дівчата, я вас прошу. Нічого не було – ні пластики, ні уколів. Нічого! Мені 19 років, навіщо воно мені треба?" – додала Ангеліна
При цьому дівчина динамівця зауважила, що і дієти – не для неї. "Жодних дієт не дотримуюся. М'ясо їм", – розповіла Ангеліна, що вивчає іноземні мови в КНУ імені Тараса Шевченка.
Раніше кохана Забарного вразила своїм волоссям. Нині у Ангеліни воно до пояса, а було ще довше – до колін. При цьому дівчина відзначила – волосся своє, не нарощене.
Дівчина Іллі Забарного Ангеліна / Фото: Instagram
Додамо, що серед дружин і подруг футболістів пластика вельми популярна. Наприклад, недавно Ірина Морозюк, дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка, зізналася, що збільшення грудей коштувало їй 4500 євро.
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