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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Гряде рубка з Росією: Україна – в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

Олег Люлька
8 вересня, 08:23
Українські волейболісти достроково посіли третій рядок у своїй групі і чекають на суперника в 1/8 фіналу. Ним може стати збірна РФ

Збірна України з волейболу / Фото: Facebook

На чемпіонаті Європи з волейболу серед чоловіків збірна України в Кракові перемогла Бельгію – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

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Із сімома очками після трьох перемог і однієї поразки українці достроково забезпечили собі третю сходинку в групі і путівку до 1/8 фіналу, де суперником нашої команди може стати збірна Росії.

Щоб це сталося, команді РФ, у боротьбі з Туреччиною і Фінляндією, потрібно посісти другий рядок у своїй групі С.

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Відзначимо, що чемпіонат Європи триває з 2 по 19 вересня в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Чемпіонат Європи. Чоловіки. Група A

Україна – Бельгія – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

Становище в групі А

  • 1. Сербія – 4 перемоги – 1 поразка (12 очок)
  • 2. Польща – 4-0 (11 очок)
  • 3. Україна – 3-1 (7 очок)
  • 4. Бельгія – 1-3 (4 очки)
  • 5. Португалія – 1-3 (3 очки)
  • 6. Греція – 0-4 (1 очко)

Нагадаємо, раніше на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу Україна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Польщі.

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