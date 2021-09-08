Гряде рубка з Росією: Україна – в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

Збірна України з волейболу / Фото: Facebook

На чемпіонаті Європи з волейболу серед чоловіків збірна України в Кракові перемогла Бельгію – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

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Із сімома очками після трьох перемог і однієї поразки українці достроково забезпечили собі третю сходинку в групі і путівку до 1/8 фіналу, де суперником нашої команди може стати збірна Росії.

Щоб це сталося, команді РФ, у боротьбі з Туреччиною і Фінляндією, потрібно посісти другий рядок у своїй групі С.

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Відзначимо, що чемпіонат Європи триває з 2 по 19 вересня в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Чемпіонат Європи. Чоловіки. Група A

Україна – Бельгія – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

Становище в групі А

1. Сербія – 4 перемоги – 1 поразка (12 очок)

2. Польща – 4-0 (11 очок)

3. Україна – 3-1 (7 очок)

4. Бельгія – 1-3 (4 очки)

5. Португалія – 1-3 (3 очки)

6. Греція – 0-4 (1 очко)

Нагадаємо, раніше на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу Україна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Польщі.