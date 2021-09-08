Грядет рубка с Россией: Украина – в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Сборная Украины по волейболу / Фото: Facebook

На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин сборная Украины в Кракове победила Бельгию – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

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С семью очками после трех побед и одного поражения украинцы досрочно обеспечили себе третье место в группе и путевку в 1/8 финала, где соперником нашей команды может стать сборная России.

Чтобы это случилось, команде РФ, в борьбе с Турцией и Финляндией, нужно занять второе место в своей группе С.

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Отметим, что чемпионат Европы проходит со 2 по 19 сентября в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Чемпионат Европы. Мужчины. Группа A

Украина – Бельгия – 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

Положение в группе А

1. Сербия – 4 победы – 1 поражение (12 очков)

2. Польша – 4-0 (11 очков)

3. Украина – 3-1 (7 очков)

4. Бельгия – 1-3 (4 очка)

5. Португалия – 1-3 (3 очка)

6. Греция – 0-4 (1 очко)

Напомним, ранее на женском чемпионате Европы по волейболу Украина дошла до 1/8 финала, где уступила Польше.