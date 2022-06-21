Гучний скандал в українському баскетболі Все через єврокубки

Прометею рекомендували відмовитися від Єврокубка

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський у відкритому листі відреагував на рішення Прометея подати заявку на участь у турнірі EuroCup, що не є змаганням ФІБА (Міжнародної федерації баскетболу)

"Федерація баскетболу України підтримує прагнення СК Прометей брати участь у європейських клубних змаганнях з баскетболу, зокрема у Лізі чемпіонів ФІБА, латвійсько-естонській лізі, представляючи цим Україну на міжнародній арені.

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Водночас, хвилювання викликає інше питання – участь слобожанського клубу в EuroCup, вже офіційно підтверджена лігою. Йдеться не лише про саму участь, а й взагалі про факт ведення домовленостей керівництва СК Прометей про участь у змаганні, яке не є змаганням ФІБА та участь у якому не погоджено із ФБУ.

По-перше, EuroCup не є змаганням ФІБА. Відповідно, є певні питання, зокрема, календар змагання, який не інтегрований до календаря змагань ФІБА. А отже, є ризик виникнення надалі питань участі гравців СК Прометей у складі збірної України та інших питань, що ніяк не сприятиме інтересам збірної України в цілому.

По-друге, не менш важливо. З початку війни ФІБА повністю солідарна з Україною та всіляко її підтримує. Так, після звернень ФБУ ФІБА було прийнято рішення, зокрема про усунення російських та білоруських команд, суддів від міжнародного баскетболу; звільнення ФБУ/України від сплати відповідних внесків за участь усіх збірних команд України у змаганнях ФІБА, у т.ч. з баскетболу 3х3 у 2022 році (а це чималі кошти) та ін. Тобто, ФІБА постійно йде нам на зустріч, а провідний український клуб у цей час виходить за межі системи змагань ФІБА.

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Враховуючи викладене, Федерація баскетболу України не схвалює участь СК Прометей у EuroCup, та вважає дії керівництва слобожанського клубу некоректними не лише щодо ФБУ, а й ФІБА також" , – говориться у листі Бродського.