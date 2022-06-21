Громкий скандал в украинском баскетболе. Все из-за еврокубков

Прометею рекомендовали отказаться от Еврокубка / Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в открытом письме отреагировал на решение Прометея подать заявку на участие в турнире EuroCup, не являющегося соревнованием ФИБА (Международной федерации баскетбола).

"Федерация баскетбола Украины поддерживает стремление СК Прометей принимать участие в европейских клубных соревнованиях по баскетболу, в частности в Лиге чемпионов ФИБА, латвийско-эстонской лиге, представляя тем самым Украину на международной арене.

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В то же время волнение вызывает другой вопрос – участие слобожанского клуба в EuroCup, уже официально подтверждено лигой. Речь идет не только о самом участии, но и вообще о факте ведения договоренностей руководства СК Прометей об участии в соревновании, которое не является соревнованием ФИБА и участие в котором не согласовано с ФБУ.

Во-первых, EuroCup не соревнований ФИБА. Соответственно есть определенные вопросы, в частности, календарь соревнования, который не интегрирован в календарь соревнований ФИБА. А следовательно есть риск возникновения в дальнейшем вопросов участия игроков СК Прометей в составе сборной Украины и других вопросов, что никак не будет способствовать интересам сборной и Украины в целом.

Во-вторых, не менее важно. С начала войны ФИБА полностью солидарна с Украиной и всячески ее поддерживает. Так, после обращений ФБУ ФИБА были приняты решения, в частности об отстранении российских и белорусских команд, судей от международного баскетбола; освобождения ФБУ/Украины от уплаты соответствующих взносов за участие всех сборных команд Украины в соревнованиях ФИБА, в т.ч. по баскетболу 3х3 в 2022 году (а это немалые средства) и проч. То есть, ФИБА все время идет нам на встречу, а ведущий украинский клуб в это время выходит за пределы системы соревнований ФИБА.

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Учитывая изложенное, Федерация баскетбола Украины не одобряет участие СК Прометей в EuroCup, и считает действия руководства слобожанского клуба некорректными не только в отношении ФБУ, но и ФИБА также", – говорит в письме Бродского.