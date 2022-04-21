Горів під "Градами": рашисти вбили стрілка збірної України

Єгор Кігітов помер від обстрілу росіян

Війна продовжує забирати життя у спортивного світу України. Наприкінці березня у Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло Євген Обединський.

Сьогодні ж стало відомо, що помер член збірної України із кульової стрільби Єгор Кігітов. Хлопець був студентом другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного.

Реклама

З початку повномасштабної війни Єгор пішов на передову борону батьківщини від окупантів, хоча міг залишитися служити в тилу. У результаті спортсмен потрапив під обстріл "Градами", сильно обгорів і опинився у шпиталі.

Читайте також: У запеклому бою під Маріуполем загинув український спортсмен

Лікарі швидко поставили його на ноги, але він відмовився проходити повноцінну реабілітацію та повернувся на фронт. Там Єгор і зустрів смерть від російських загарбників...

Реклама

Нагадаємо, що в середині квітня від дій армії РФ загинув батько олімпійського медаліста Сергій Воробйов. Тато гімнаста Олександра Воробйова помер, захищаючи Ізюм від фашистів.