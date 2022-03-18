Гордість України! Ярмоленко своїм голом вибиває Севілью з Ліги Європи

Андрій Ярмоленко забив вирішальний гол Севільї / Фото: Getty Images

Сьогодні відбулися поєдинки у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Матчів було всього сім, то Лейпцигу не довелося грати зі Спартаком. УЄФА викинув російські клуби з єврокубків через війну в Україні.

Наша увага була прикута до двох поєдинків, де грали команди з українцями у складі. Аталанта грала в гостях із Байєром, тоді як Вест Хем приймав Севілью.

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У першому матчі бергамаски перестріляли німців (3:2), а Малиновський тоді відзначився голом та двома асистами . Сьогодні Руслан також вийшов зі старту, проте зустріч вийшла нерезультативною.

Маліновський в ударі / Фото: Reuters

Хавбек залишив поле на 66 хвилині, поступившись місцем Жеремі Бога. Саме івуарієць і забив єдиний гол у матчі на 90+1 хвилині, закріпивши за Аталантою місце у чвертьфіналі.

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Також пройшов далі Вест Хем Андрія Ярмоленка. Лондонці в першому матчі мінімально поступилися Севільї (0:1), проте сьогодні здобули дзеркальну перемогу з тим самим рахунком і перевели поєдинок до овертайму.

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Українець з'явився на полі на 88 хвилині та у підсумку зіграв вирішальну роль. Коли все вже йшло до серії пенальті, на 112-й хвилині Форнальс зважився на далекий постріл. Воротар Севільї відбив м'яч на Андрія і наш хавбек не підвів команду. 2:0 – Ярмоленко виводить Вест Хем далі!

Також варто відзначити прохід Барселони, яка здолала у гостях Галатасарай, а також виліт Бетіса, Монако та Порту. Таким чином, у 1/4 фіналу Ліги Європи зіграють: