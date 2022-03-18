Гордость Украины! Ярмоленко своим голом выбивает Севилью из Лиги Европы

Андрей Ярмоленко забил решающий гол Севилье / Фото: Getty Images

Сегодня состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. Матчей было всего семь, так Лейпцигу не пришлось играть со Спартаком. УЕФА вышвырнул российские клубы из еврокубков из-за войны в Украине.

Наше внимание было приковано к двум поединкам, где играли команды с украинцами в составе. Аталанта играла в гостях с Байером, тогда как Вест Хэм принимал Севилью.

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В первом матче бергамаски перестреляли немцев (3:2), а Малиновский тогда отметился голом и двумя ассистами. Сегодня же Руслан также вышел со старта, однако встреча вышла нерезультативной.

Малиновский в ударе / Фото: Reuters

Хавбек покинул поле на 66 минуте, уступив место Жереми Бога. Именно ивуариец и забил единственный гол в матче на 90+1 минуте, закрепив за Аталантой место в четвертьфинале.

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Также прошел дальше и Вест Хэм Андрея Ярмоленко. Лондонцы в первом матче минимально уступили Севилье (0:1), однако сегодня добыли зеркальную победу с тем же счетом и перевели поединок в овертайм.

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Украинец появился на поле на 88 минуте и в итоге сыграл решающую роль. Когда все уже шло к серии пенальти, на 112 минуте Форнальс решился на дальний выстрел. Вратарь Севильи отбил мяч как раз на Андрея и наш хавбек не подвел команду. 2:0 – Ярмоленко выводит Вест Хэм дальше!

Также стоит отметить проход Барселоны, которая одолела в гостях Галатасарай, а также вылет Бетиса, Монако и Порту. Таким образом, в 1/4 финала Лиги Европы сыграют: