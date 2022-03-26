Гонщиків Формули-1 змусили їздити під бомбами

Поряд з автодромом потужна пожежа / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Під час тренувальних заїздів перед Гран-прі Саудівської Аравії терористи атакували нафтобазу в Джидді.

Після влучення ракети спалахнула величезна пожежа. І це лише за десяток кілометрів від траси.

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Природно, що профспілка гонщиків відразу зібралася на нараду. Усі хотіли покинути країну.

Але гроші знову перемогли здоровий глузд. Побоюючись втратити такого крутого спонсора, керівництво Формули-1 змусило команди змагатися. І сподіватися, що наступна ракета не поцілить в автодром.

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"Уряд Саудівської Аравії та служби безпеки країни провели широке обговорення, за підсумками якого було дано абсолютні запевнення в тому, що загрози Гран-прі не існує", – на таких підставах було прийнято рішення продовжити етап Ф-1.

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