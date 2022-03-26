Гонщиков Формулы-1 заставили ездить под бомбами

Рядом с автодромом мощный пожар / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Во время тренировочных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии террористы атаковали нефтебазу в Джидде.
После попадания ракеты вспыхнул огромный пожар. И это всего в десятке километров от трассы.
Естественно, что профсоюз гонщиков тут же собрался на совещание. Все хотели покинуть страну.
Но деньги снова победили здравый смысл. Опасаясь потерять такого крутого спонсора, руководство Формулы-1 заставило команды соревноваться. И надеяться, что следующая ракета не попадет в автодром.
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"Правительство Саудовской Аравии и службы безопасности страны провели широкое обсуждение, по итогам которого были даны абсолютные заверения в том, что угрозы Гран-при не существует", – вот на каких основаниях было принято решение продолжить этап Ф-1.
"Если это действительно нападение, то я и вправду удивлен, что мы все еще здесь делаем. Мы должны как можно скорее собрать вещи и покинуть эту страну", – удивляется бывший пилот Формулы-1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер.