Гол у ворота Шахтаря – серед кращих у Лізі чемпіонів

Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

УЄФА оголосив номінантів на звання найкрасивішого гола за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На нагороду претендують чотири футболісти – Анте Ребич з Мілана, Джек Гріліш з Манчестер Сіті, Джордан Гендерсон з Ліверпуля і Адама Траоре з Шерифа.

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Відзначимо, що Траоре став автором першого гола в історії Шерифа і молдавського футболу в Лізі чемпіонів. Малійський футболіст вразив ворота Шахтаря ефектним ударом у падінні на 16-й хвилині, відкривши рахунок в матчі. Гра завершилася перемогою Шерифа з рахунком – 2:0.

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