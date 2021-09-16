Гол в ворота Шахтера – среди лучших в Лиге чемпионов

Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

УЕФА объявил номинантов на звание самого красивого гола по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На награду претендуют четыре футболиста – Анте Ребич из Милана, Джек Грилиш из Манчестер Сити, Джордан Хендерсон из Ливерпуля и Адама Траоре из Шерифа.

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Отметим, что Траоре стал автором первого гола в истории Шерифа и молдавского футбола в Лиге чемпионов. Малийский футболист поразил ворота Шахтера эффектным ударом в падении на 16-й минуте, открыв счет в матче. Игра завершилась победой Шерифа со счетом – 2:0.

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