Головний герой найгіршого серіалу у світі став гравцем Ювентуса

Недавно вийшов серіал про Погба, який зайняв останнє місце у рейтингу глядачів / Фото: Колаж: Сьогодні

Туринський Ювентус оголосив про підписання контракту із французьким півзахисником Полем Погба. Футболіст прийшов на правах вільного агента, так як його контракт з Манчестер Юнайтед закінчився.

"Поль повернувся до Турина. Він пішов звідси хлопчиськом, а повернувся вже чоловіком і чемпіоном. Але одне залишилося незмінним – бажання разом ще раз написати незабутні сторінки клубної історії", – йдеться в заяві Ювентуса.

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Раніше Погба вже виступав за Ювентус. Француз був гравцем туринського клубу з 2012 до 2016 року. За весь час у Ювентусі Погба зіграв у 177 матчах, забив 34 голи та віддав 40 результативних передач. У складі Ювентуса півзахисник став чемпіоном Італії, двічі виграв Кубок країни та тричі ставав володарем Суперкубку Італії.

Пізніше Поль Погба перейшов у Манчестер Юнайтед за 105 млн євро.

Раніше ми писали, що про чемпіона світу з футболу Поле Погба зняли серіал. Однак він нікому не сподобався.

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Нагадаємо, що зі збірною Франці Погба ставав чемпіоном світу, вигравав Лігу націй та був другим на Євро-2016. До речі, нещодавно у Погба вкрали золоту медаль ЧС-2018.