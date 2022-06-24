Це дно, бро! Серіал про зірку футболу – найгірший в історії

Про чемпіона світу з футболу Поля Погба зняли серіал, проте він не сподобався фанатам Манчестер Юнайтед, де виступав француз

Фільм про Поля Погби б'є антирекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

17 червня на Amazon Prime вийшов документальний серіал про відомого французького півзахисника Поля Погба. Фільм називається The Pogmentary та розповідає про роки футболіста в Манчестер Юнайтед. Раніше Ліонель Мессі знявся у серіалі.

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За перший тиждень від дня виходу серіалу його середній рейтинг на IMDb становить 1/10 на основі шести тисяч відгуків. Це найгірший серіал в історії сервісу!

У своїх рецензіях фанати називають Погба найпереоціненішим гравцем із величезним его. Багато хто зазначає, що замість зйомок серіалу краще б він старанніше тренувався і приносив користь своїй команді на полі, а не займався особистим брендом.

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Полю Погба 29 років. Дорослу кар'єру він розпочинав у Манчестер Юнайтед. Потім чотири сезони відіграв за Ювентус і знову повернувся до МЮ. Клуб викупив його контракт за 105 млн євро. З манкуніанцями півзахисник виграв Кубок ліги та Лігу Європи.

Розлючений Поль Погба / Фото: Reuters

Манчестер Юнайтед оголосив про те, що Погба залишить клуб 30 червня як вільний агент.

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За збірну Франції Поль Погба провів 91 матч та забив 11 голів. Найпам'ятніший – у фіналі ЧС-2018 у ворота Хорватії.

З національною командою Погба ставав чемпіоном світу, вигравав Лігу націй та був другим на Євро-2016. До речі, нещодавно у Погба вкрали золоту медаль ЧС-2018.