Герой Олімпіади-2022 віддав усі гроші українцям

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

У лютому 2022 року Олександр Абраменко приніс Україні єдину нагороду Олімпіади у Пекіні – срібло у фрістайлі. За свою медаль спортсмен одержав від Міністерства оборони України 100 тисяч гривень.

Але Абраменко не зміг взяти ці гроші під час війни та ухвалив рішення віддати всю суму на потреби України. Половину суми олімпійський чемпіон-2018 віддасть волонтерам рідного Миколаєва. Інші 50 тисяч благодійному фонду "Країна спорту", який надає гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

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"Олімпійський чемпіон Пхенчхана 2018 та срібний призер Пекіна 2022 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000 гривень, отримані від Міністерства оборони України за срібну медаль цьогорічних Олімпійських ігор, на потреби України. Половину цієї суми Олександр відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, решту – до благодійного фонду "Країна спорту", пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні. Дякуємо Олександру за жорстку громадянську позицію. Разом переможемо", – прокоментували вчинок Абраменка у Федерації лижного спорту України.

Раніше Олександр Абраменко постарався розплющити очі російському спортсмену на військову агресію РФ. Олександр запевнив, що росіян Ілля Буров шокований діями своєї армії, адже їм телевізор показує іншу картинку.