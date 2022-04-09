Герой Олимпиады-2022 отдал все деньги украинцам

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

В феврале 2022 года Александр Абраменко принес Украине единственную награду Олимпиады в Пекине – серебро во фристайле. За свою медаль спортсмен получил от Министерства обороны Украины 100 тысяч гривен.

Но Абраменко не смог взять эти деньги во время войны и принял решение отдать всю сумму на нужды Украины. Половину суммы олимпийский чемпион-2018 отдаст волонтерам родного Николаева. Остальные 50 тысяч благотворительному фонду "Страна спорта", который оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

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"Олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 и серебряный призер Пекина 2022 Александр Абраменко решил перечислить 100 000 гривен, полученных от Министерства обороны Украины за серебряную медаль нынешних Олимпийских игр, на нужды Украины. Половину этой суммы Александр отправит волонтерам своего родного Николаева, остальное – в благотворительный фонд "Страна спорта", приоритетным направлением которого является активная гуманитарная помощь пострадавшим в результате войны в Украине. Спасибо Александру за жесткую гражданскую позицию. Вместе победим", – прокомментировали поступок Абраменко в Федерации лыжного спорта Украины.

Ранее Александр Абраменко постарался открыть глаза российскому спортсмену на военную агрессию РФ. Александр заверил, что россиян Илья Буров в шоке от действий своей армии, ведь им телевизор показывает другую картинку.