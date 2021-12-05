Німеччина на вухах! Кличко врятував життя німцю

Володимир Кличко із врятованим Ноа / Фото: Bild

У Німеччині знову заговорили про Володимира Кличка, котрий у цій країні провів не один десяток боїв. Першою причиною стала участь Доктора Стального Молота у німецькому реаліті-шоу, де Кличка-молодшого ловлять слідчі.

Друга причина – теж неспортивна. Кличко допоміг урятувати життя німецькому хлопчику Ноа. Це сталося 2018-го, а зараз Володимир навідався до хлопця, щоб дізнатися, чи все з ним гаразд.

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2018 року під час профілактичного огляду лікарі виявили у 3-річного Ноа вроджену ваду серця. Його серцеві камери були надто маленькими, а передсердя – надзвичайно великими. Єдиним шансом було серце донорське.

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Володимир Кличко був тими днями поруч з Ноа – підтримав хлопчика у лікарні та разом з його батьками зітхнув із полегшенням, коли надійшла новина: лікарі знайшли донорське серце за допомогою благодійної програми "Серце для дітей", одним із патронів якої є Володимир.

За три роки 45-річний Кличко заявився до дитячої кімнати уже 6-річного Ноа в його будинку в Реклінгхаузені (Північний Рейн-Вестфалія).

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Ноа зустрів двометрового гіганта усмішкою.

"Стисни кулак", – попросив хлопчика Кличко.

"Та в тебе величезний кулак. І ти великий боєць", – сказав хлопчику Володимир.

Кличко та Ноа пограли у футбол, а також позмагалися в армрестлінгу та провели боксерське тренування у підвалі будинку.

"Я такий щасливий, що Ноа знову здоровий. Його сім'я виявила таку силу волі. Вони ніколи не припиняли боротьбу", – наводить слова Кличка Bild.

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