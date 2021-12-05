4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 декабря 19:30
Металлист 1925 0
Колос 1
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Германия на ушах! Кличко спас жизнь немцу

Андрей Трофимов
5 декабря, 01:02
Благодаря Владимиру Кличко с того света сумели вытащить немецкого мальчика Ноа – теперь они вместе играют в футбол и даже занимаются боксом

Владимир Кличко со спасенным Ноа / Фото: Bild

В Германии снова заговорили о Владимире Кличко, который в этой стране провел не один десяток боев. Первой причиной стало участие Доктора Стального Молота в немецком реалити-шоу, где Кличко-младшего ловят следователи.

Вторая причина – тоже неспортивная. Кличко помог спасти жизнь немецкому мальчику Ноа. Это произошло в 2018-м, а сейчас Владимир наведался к парнишке, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

Реклама

В 2018 году во время профилактического осмотра врачи обнаружили у 3-летнего Ноа врожденный порок сердца. Его сердечные камеры были слишком маленькими, а предсердия – чрезвычайно большими. Единственным шансом было донорское сердце.

Реклама

Владимир Кличко был в те дни рядом с Ноа – поддержал мальчика в больнице и вместе с его родителями вздохнул с облегчением, когда пришла новость: врачи нашли донорское сердце с помощью благотворительной программы "Сердце для детей", одним из патронов которой является Владимир.

Спустя три года 45-летний Кличко заявился в детскую комнату к уже 6-летнему Ноа в его доме в Реклингхаузене (Северный Рейн-Вестфалия).

Реклама

Ноа встретил двухметрового гиганта улыбкой.

"Сожми кулак", – попросил мальчика Кличко.

"Да у тебя огромный кулак. И ты великий боец​​", – сказал мальчугану Владимир.

Кличко и Ноа поиграли в футбол, а также посоревновались в армрестлинге, и провели боксерскую тренировку в подвале дома.

"Я так счастлив, что Ноа снова здоров. Его семья проявила такую силу воли. Они никогда не прекращали борьбу", – приводит слова Кличко Bild.

Ранее мы писали, что Шева спас жизнь известному итальянскому вратарю. Главный тренер Дженоа, когда был игроком Милана, разогнал грабителей и стал настоящим супергероем.