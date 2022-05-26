Німеччина – Чехія: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Чешський голкіпер готовий захищати свої ворота від німців

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбудуться матчі 1/4 фіналу. У Гельсінкі на лід вийдуть збірні Німеччини та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 16:20 за київським часом. В цей же час у Тампере пройде матч Швеція – Канада.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Німеччина – Чехія буде на телеканалі Спорт 1.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що чехи мають більше шансів пробитися до півфіналу.

Котирування на основний час:

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Перемога Чехії – 1.67

Нічия – 4.50

Перемога Німеччини – 4.30

Коефіцієнт на результат матчу:

Прохід Чехії – 1.36

Прохід Німеччини – 3.15

Досягнення

Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934 роках.

На ЧС-2021 німці посіли четверте місце

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Збірна Чехії є однією із провідних хокейних збірних світу. Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001).

Чемпіони – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, срібні призери – 2006, бронзові призери – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

На торішньому чемпіонаті світу чехи посіли 7 місце.