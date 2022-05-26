28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Німеччина – Чехія: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 14:22
Битва за півфінал чемпіонату світу відбудеться у Гельсінкі, пряма трансляція поєдинку буде доступна на території України

Чешський голкіпер готовий захищати свої ворота від німців

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбудуться матчі 1/4 фіналу. У Гельсінкі на лід вийдуть збірні Німеччини та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 16:20 за київським часом. В цей же час у Тампере пройде матч Швеція – Канада.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Німеччина – Чехія буде на телеканалі Спорт 1.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що чехи мають більше шансів пробитися до півфіналу.

Котирування на основний час:

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  • Перемога Чехії – 1.67
  • Нічия – 4.50
  • Перемога Німеччини – 4.30

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Чехії – 1.36
  • Прохід Німеччини – 3.15

Досягнення

Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934 роках.

На ЧС-2021 німці посіли четверте місце

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Збірна Чехії є однією із провідних хокейних збірних світу. Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001).

Чемпіони – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, срібні призери – 2006, бронзові призери – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

На торішньому чемпіонаті світу чехи посіли 7 місце.