Германия – Чехия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Чешский голкипер готов защищать свои ворота от немцев / Фото: REUTERS

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи 1/4 финала. В Хельсинки на лед выйдут сборные Германии и Чехии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Германия – Чехия будет на телеканале Спорт 1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у чехов больше шансов пробиться в полуфинал.

Котировки на основное время:

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Победа Чехии – 1.67

Ничья – 4.50

Победа Германии – 4.30

Коэффициент на исход матча:

Проход Чехии – 1.36

Проход Германии – 3.15

Достижения

Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934 годах.

На ЧМ-2021 немцы заняли четвертое место

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Сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира. Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).

Чемпионы – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, серебряные призеры – 2006, бронзовые призеры – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

На прошлогоднем чемпионате мира чехи заняли 7-е место.