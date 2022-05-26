28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Германия – Чехия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 14:22
Битва за полуфинал чемпионата мира состоится в Хельсинки, прямая трансляция поединка будет доступна на территории Украины

Чешский голкипер готов защищать свои ворота от немцев / Фото: REUTERS

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи 1/4 финала. В Хельсинки на лед выйдут сборные Германии и Чехии.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Германия – Чехия будет на телеканале Спорт 1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у чехов больше шансов пробиться в полуфинал.

Котировки на основное время:

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  • Победа Чехии – 1.67
  • Ничья – 4.50
  • Победа Германии – 4.30

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Чехии – 1.36
  • Проход Германии – 3.15

Достижения

Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934 годах.

На ЧМ-2021 немцы заняли четвертое место

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Сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира. Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).

Чемпионы – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, серебряные призеры – 2006, бронзовые призеры – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

На прошлогоднем чемпионате мира чехи заняли 7-е место.