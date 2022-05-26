Германия – Чехия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Чешский голкипер готов защищать свои ворота от немцев / Фото: REUTERS
В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи 1/4 финала. В Хельсинки на лед выйдут сборные Германии и Чехии.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Германия – Чехия будет на телеканале Спорт 1.
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают, что у чехов больше шансов пробиться в полуфинал.
Котировки на основное время:
- Победа Чехии – 1.67
- Ничья – 4.50
- Победа Германии – 4.30
Коэффициент на исход матча:
- Проход Чехии – 1.36
- Проход Германии – 3.15
Достижения
Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934 годах.
На ЧМ-2021 немцы заняли четвертое место
Сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира. Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).
Чемпионы – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, серебряные призеры – 2006, бронзовые призеры – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.
На прошлогоднем чемпионате мира чехи заняли 7-е место.