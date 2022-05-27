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Вірменія --
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Польща --
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Генеральна репетиція. Маліновський розсекретив підготовку до Шотландії

Сергій Шаховець
27 травня, 18:28
Збірна України провела останній контрольний поєдинок перед вирішальним матчем плей-оф за вихід на ЧС-2022

Руслан Маліновский / Фото: Getty Images

Вчора "синьо-жовті" провели секретний матч на зборі у Словенії. Футболісти національної команди були поділені на два склади, які зіграли між собою внічию 1:1. Голи на свій рахунок записали Роман Яремчук та Артем Довбик (з пенальті).

Підсумками матчами із прес-службою УАФ поділився півзахисник збірної України Руслан Маліновський

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"Це один із моментів підготовки для команди. Потрібно було дати хороший темп у цій грі, була висока інтенсивність. Будемо відновлюватися й готуватися до матчу із Шотландією.

Нас попросили поставитися до цієї гри як до офіційної, тому всі хлопці виклалися на 100%, було багато моментів.

Головне було витримати фізично 90 хвилин, підготувати та відпрацювати якісь тактичні моменти в обороні й атаці. Трошки спекотно було в першому таймі, але в другому вже було краще", – сказав Малиновський.

Раніше Олександр Петраков розповів про секретний матч. У двосторонньому матчі тренерський штаб змоделював гру збірної Шотландії.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

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