Генеральна репетиція. Маліновський розсекретив підготовку до Шотландії

Вчора "синьо-жовті" провели секретний матч на зборі у Словенії. Футболісти національної команди були поділені на два склади, які зіграли між собою внічию 1:1. Голи на свій рахунок записали Роман Яремчук та Артем Довбик (з пенальті).

Підсумками матчами із прес-службою УАФ поділився півзахисник збірної України Руслан Маліновський

"Це один із моментів підготовки для команди. Потрібно було дати хороший темп у цій грі, була висока інтенсивність. Будемо відновлюватися й готуватися до матчу із Шотландією.

Нас попросили поставитися до цієї гри як до офіційної, тому всі хлопці виклалися на 100%, було багато моментів.

Головне було витримати фізично 90 хвилин, підготувати та відпрацювати якісь тактичні моменти в обороні й атаці. Трошки спекотно було в першому таймі, але в другому вже було краще", – сказав Малиновський.