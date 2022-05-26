Для вболівальників Шотландії гімн України написали латиницею

Шотландські фанати підтримають Україну під час виконання національних гімнів перед стиковим матчем за вихід на чемпіонат світу

Україну чекає теплий прийом у Глазго / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже наступного тижня збірна України проведе один із найважливіших матчів в році. 1 червня у Глазго наша команда зустрінеться із Шотландією у стиковому поєдинку ЧС-2022. Перед цим українці проведуть секретний матч на своїй базі.

У Глазго на підопічних Олександра Петракова чекає теплий прийом. Місцеві фанати готові разом із уболівальниками "синьо-жовтих" заспівати гімн України.

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У цьому їм допоможе програма для вивчення мов Duolingo, яка випустила версію гімну України латиницею. Роздруківку роздаватимуть глядачам, які прийдуть на гру.

Нагадаємо, в рамках тренувального збору національна команда України провела три спаринги. Підопічні Петракова обіграли менхенгладбахську Борусію (2:1), італійський Емполі (3:1) і зіграли внічию з хорватською Рієкою (1:1).