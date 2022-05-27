28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Генеральная репетиция. Малиновский рассекретил подготовку к Шотландии

Сергей Шаховец
27 мая, 18:28
Сборная Украины провела последний контрольный поединок перед решающим матчем плей-офф за выход на ЧМ-2022

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Вчера "сине-желтые" провели секретный матч на сборе в Словении. Футболисты национальной команды были разделены на два состава, которые сыграли между собой вничью 1:1. Голы на свой счет записали Роман Яремчук и Артем Довбик (с пенальти).

Итогами матчами с пресс-службой УАФ поделился полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Реклама

"Это один из моментов подготовки команды. Требовалось дать хороший темп в этой игре, была высокая интенсивность. Будем восстанавливаться и готовиться к матчу с Шотландией.

Нас попросили отнестись к этой игре как официальной, поэтому все ребята выложились на 100%, было много моментов.

Главное было выдержать физически 90 минут, подготовить и отработать какие-либо тактические моменты в обороне и атаке. Немного жарко было в первом тайме, но во втором было лучше", – сказал Малиновский.

Ранее Александр Петраков рассказал про секретный матч. В двустороннем матче тренерский штаб смоделировал игру сборной Шотландии.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Реклама

Александр Петраков отказался от спаррингов / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.