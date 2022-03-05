"Де ви, дві ганчірки обіс*ані?": вогняне звернення Алієва до Тимощука та Ордеця

Алієв висловив усе, що думає про Ордеця (ліворуч) та Тимощука (праворуч)

Вже десятий день продовжується вторгнення Росії в Україну. Армія сусідньої держави руйнує наші міста та вбиває мирне населення за наказом президента РФ Володимира Путіна.

За цей час багато українців висловилися про війну, навіть ті, хто працював у Росії. Наприклад, Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом. Проте продовжує мовчати асистент головного тренера пітерців Анатолій Тимощук.

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Анатолій Тимощук / Фото: Instagram

Головний гвардієць в історії збірної України (144 матчі) продовжує працювати у клубі Газпрому. За це його вже позбавили статусу легенди українського футболу.

Проїхався ним і екс-гравець Динамо Олександр Алієв, який захищає зі зброєю Україну від фашистів. Відповідне відео з підписом "Де ви, дві ганчірки обіс*ані?" виклали у Telegram-каналі "Бомбардир".

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"Тимощук, а де ти пропав? Що, язика у д*пу засунув чи у когось у д*пі він стирчить? Патріот ти наш, український. Виявляється, ти прапорці на щоках малював, щоби попонтитися?"

Не забув Алієв і про захисника московського Динамо Івана Ордеця:

"Ордець, а ти де? Як там Динамо Москва? Патріоти ви херові, бл*ть. Рак і Ворона – я знав вас мужиками, ви мужиками і залишилися. Я знаю, що ви патріоти цієї країни. Я впевнений, що у нас все буде добре" .

Нагадаємо, що після початку війни Андрій Воронін розірвав контракт із Динамо Москва і полетів до Німеччини. Там він дав широке інтерв'ю, розповівши про криваві діяння Путіна.