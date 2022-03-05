"Где вы, две тряпки обос*анные?": огненное обращение Алиева к Тимощуку и Ордецу

Алиев высказал все, что думает про Ордеца (слева) и Тимощука (справа)

Уже десятый день продолжается вторжение России в Украину. Армия соседнего государства рушит наши города и убивает мирное население по приказу президента РФ Владимира Путина.

За это время многие украинцы высказались о войне, даже те, кто работал в России. К примеру, Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом. Однако продолжает хранить молчание ассистент главного тренера питерцев Анатолий Тимощук.

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Анатолий Тимощук / Фото: Instagram

Главный гвардеец в истории сборной Украины (144 матча) продолжает работать в клубе Газпрома. За это его уже лишили статуса легенды украинского футбола.

Проехался по нему и экс-игрок Динамо Александр Алиев, защищающий с оружием Украину от фашистов. Соответствующее видео с подписью "Где вы, две тряпки обос*анные?" выложили в Telegram-канале "БОМБАРДИР".

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"Тимощук, а где ты пропал? Что, язык в ж*пу засунул или у кого-то в ж*пе он торчит? Патриот ты наш, украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал, чтобы попонтиться?"

Не забыл Алиев и про защитника московского Динамо Ивана Ордеца:

"Ордец, а ты где? Как там Динамо Москва? Патриоты вы херовые, бл*ть. Рак и Ворона – я знал вас мужиками, вы мужиками и остались. Я знаю, что вы патриоты этой страны. Я уверен, что у нас все будет хорошо".

Напомним, что после начала войны Андрей Воронин расторг контракт с Динамо Москва и улетел в Германию. Там он дал обширное интервью, рассказав о кровавых деяниях Путина.